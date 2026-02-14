Am Dienstag: Wirte bringen Faschingstreiben auf den Alten Platz

Der Fasching steuert auf seinen Höhepunkt zu und in Kärnten wird wieder ausgelassen gefeiert. Während heute in Villach groß gefeiert wird, steht auch in Klagenfurt am Dienstag alles im Zeichen von Kostümen, Musik und guter Laune.

Villach gilt seit Jahren als Faschingshochburg. Am heutigen Samstag (14. Februar 2026) verwandelt sich die Innenstadt in eine große Partyzone, tausende Besucher sorgen für Stimmung, kreative Verkleidungen prägen das Stadtbild. Die Villacher Innenstadt wird dabei einmal mehr zur bunten Kulisse für das närrische Treiben. Am Faschingsdienstag treibt sich der Fasching in Klagenfurt herum.

Klagenfurt feiert am Alten Platz

Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar, rückt dann der Alte Platz in Klagenfurt in den Mittelpunkt. Von 13.30 Uhr bis in die Abendstunden ist dort eine große Faschingsveranstaltung geplant. Mehrere Wirte vom Alten Platz organisieren das Fest in Eigeninitiative. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Am Nachmittag stehen Familien und Kinder im Fokus – mit Animation und Hüpfburg. Verkleidungen sind dabei ausdrücklich erwünscht. Später übernehmen Live-Musik und DJs (Julico – Two Voices, One Sound, Rudy MC und als Support: DJ Pagix & Dr. Hendrix) das Kommando und sorgen für Partystimmung bis 23 Uhr. Auch die Stadtrichter zu Clagenfurth beteiligen sich mit einer eigenen Bar an der Initiative – Der Erlös dieser Bar kommt einem wohltätigen Zweck zugute.