Traditionsgasthaus erhält Klagenfurter Stadtwappen

Seit mehr als 50 Jahren ist das Gasthaus Pibal in der Pischeldorfer Straße 133 eine feste Größe in Klagenfurt. Nun darf der Familienbetrieb künftig das Klagenfurter Stadtwappen führen.

Bürgermeister Christian Scheider verleiht Helga und Karl Pibal gemeinsam mit Stadtrat Franz Petritz, Stadträtin Constance Mochar, Stadtrat Julian Geier und Gemeinderätin Ulrike Herzig das Recht zur Führung des Klagenfurter Stadtwappens.

Bürgermeister Christian Scheider verleiht Helga und Karl Pibal gemeinsam mit Stadtrat Franz Petritz, Stadträtin Constance Mochar, Stadtrat Julian Geier und Gemeinderätin Ulrike Herzig das Recht zur Führung des Klagenfurter Stadtwappens.

Gegründet wurde das Gasthaus im Jahr 1974 von Helga Pibal. Viele Gäste nennen sie liebevoll „Mutti“. Seit mittlerweile 28 Jahren führt Sohn Karl den Betrieb weiter: Mit derselben Leidenschaft für gutbürgerliche österreichische Küche und gelebte Gastfreundschaft. Zahlreiche Stammgäste halten der Familie seit Jahrzehnten die Treue.

Würdigung durch die Stadt

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Bürgermeister Christian Scheider der Wirtefamilie die Urkunde zur Führung des Stadtwappens. „Das Gasthaus Pibal ist geprägt von der Persönlichkeit der Wirtefamilie. Ein Traditionsbetrieb, der für Qualität und Geselligkeit steht und das seit fünf Jahrzehnten – da kann man nur gratulieren“, so Scheider. Gemeinsam mit Stadtrat Franz Petritz, Stadträtin Constance Mochar, Stadtrat Julian Geier sowie Gemeinderätin Ulrike Herzig wurde die Auszeichnung offiziell überreicht.