Segen zum Mitnehmen: Hier gibt es in Klagenfurt „Ashes to go“

Am 18. Februar 2026, dem Aschermittwoch, beginnt die 40-tägige österliche Bußzeit als Vorbereitung auf das Osterfest. In den Kärntner Pfarren wird traditionell das Aschenkreuz ausgeteilt.

Diözesanbischof Josef Marketz feiert um 19 Uhr die Aschermittwochsliturgie im Klagenfurter Dom, bei der das Aschenkreuz gespendet wird. Musikalisch gestaltet wird die heilige Messe vom Frauenchor der Dommusik, der unter anderem die „Missa brevis“ von Benjamin Britten aufführt. Die Liturgie wird auch per Livestream auf übertragen. Die Aschermittwochsliturgie bildet zudem den Auftakt zum Projekt „Kunst im Dom“, so in einer Aussendung.

„Ashes to go“ – Aschensegen in der Stadt

Neben den Gottesdiensten lädt das Referat für Stadtpastoral gemeinsam mit einigen Klagenfurter Pfarren zur Aktion „Ashes to go“ ein:

Wochenmarkt am Baumbachplatz: 9 bis 11 Uhr

9 bis 11 Uhr Pestsäule am Neuen Platz: 10 bis 12 Uhr

10 bis 12 Uhr Klagenfurter Dom: 12 bis 15 Uhr

Segensspender im Dom sind unter anderem: Elisabeth Zech (12 bis 12.30 Uhr)

Dompfarrer Peter Allmaier (12.30 bis 13 Uhr)

Seelsorgeamtsdirektorin Elisabeth Schneider-Brandauer (13 bis 13.30 Uhr)

Bischof Marketz (13.30 bis 14 Uhr)

Akolythin Claudia Pichler-Buchleitner (14 bis 14.30 Uhr)

Diakon Klaus Lesjak (14.30 bis 15 Uhr)

Fastentücher: Historischer Brauch in Kärnten

Ein besonderes Merkmal der Kärntner Fastenzeit ist das Aufziehen von Fastentüchern, die die Altäre verhüllen. In rund der Hälfte aller Pfarren findet man künstlerisch gestaltete Fastentücher. Kärnten verfügt mit rund 40 historischen Fastentüchern aus der Zeit vor 1800 über den größten Bestand Österreichs. Das älteste und größte Fastentuch ist das Gurker Fastentuch, das im Rahmen der Aschermittwochsliturgie im Dom zu Gurk aufgezogen wird. Die Liturgie beginnt um 18 Uhr mit einem Wortgottesdienst und dem Aufziehen des Fastentuches in der Oberkirche und führt anschließend in einer Prozession in die Hauptkirche, wo die Eucharistie gefeiert wird.