Klagenfurt: Was es mit dem „essbaren“ Kindernachtwächter auf sich hat

Horst Ragusch nimmt auch in den Wintermonaten Neugierige, die mehr über Klagenfurt erfahren möchten, mit auf seine Laternenwanderungen. Für die Kinder gibt es ein besonderes Highlight.

Seine Laternenwanderungen sind in Klagenfurt bereits bekannt. Dabei wird eine abendliche, gar schaurig-stimmungsvolle Wanderung zu Originalschauplätzen der mittelalterlichen Stadt Klagenfurt geboten. Doch auch für die Kleinen ist etwas besonderes geplant.

Laternenwanderungen mit Feuerschale

Gerade jetzt zu dieser Zeit wird es um den Fasching im Mittelalter und um eine verkehrte Welt vor der Fastenzeit gehen. Frei nach dem Motto: „Schlemmen, Tanzen, Maskieren, Anbandeln und Verbotenes wagen…“ Ausklingen lässt Nachtwächter Horst Ragusch die Veranstaltung, wie gewohnt, rund um eine wärmende Feuerschale im Innenhof des Lokals „Zommstehn“.

„Essbare“ Kinder-Nachtwächterführung

Familien dürfen sich freuen, denn es gibt abenteuerliche Kinder-Wanderungen und ein Feuerschalen-Abschluss mit dem singenden Nachtwächter. Geeignet sind diese für Kinder ab drei Jahren mit ihren Familien. „Die Kinder sind eingeladen maskiert zu erscheinen, es werden mittelalterliche Umhänge und Kopfbedeckungen bereitgestellt“, heißt es in der Veranstaltungsinformation. Als gesunde Wegzehrung gibt es kostenloses Bio-Nachtwächterbrot nach mittelalterlichem Rezept.

