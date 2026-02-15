SMS-Falle! Kärntnerin (65) verliert Tausende Euro

Was wie eine harmlose SMS begann, endete für eine 65-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit einem finanziellen Schock: Ein niedriger fünfstelliger Betrag ist weg - überwiesen ins Ausland.

Am Donnerstag, dem 12. Februar 2026, ploppte auf dem Handy der 65-Jährigen Klagenfurterin eine SMS auf. Der Absender wirkte offiziell, die Nachricht klang dringend: Ihr Zugang zu einem digitalen Verwaltungsdienst stehe kurz vor dem Ablauf. Um weiterhin Zugriff zu haben, solle sie einen Link anklicken. Die Frau tat, was viele in dieser Situation tun würden. Sie klickte. Auf der Internetseite gab sie mehrere persönliche Daten bekannt.

Der Anruf mit der Schockbotschaft

Zwei Tage später, am Samstag, klingelte das Telefon. Ein bislang unbekannter Mann meldete sich. Seine Botschaft: Ihr Bankkonto ist gehackt worden. Der Anrufer baute Druck auf. Es müssten dringend Überweisungen gestoppt werden, um größeren Schaden zu verhindern. Dafür solle sie Zugangsdaten nennen und bestimmte Transaktionen freigeben. Die 65-Jährige wollte ihr Geld schützen und folgte den Anweisungen.

Zugriff auf das Konto

Mit diesen Daten verschaffte sich der Täter Zugang zum Onlinebanking der Frau. Was als angebliche Sicherheitsmaßnahme verkauft wurde, war in Wahrheit der letzte Schritt des Betrugs. „In weiterer Folge überwies die Frau einen niedrigen fünfstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto“, so die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.