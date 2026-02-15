31-Jähriger bedroht Bekannte mit Messer und verletzt sie

Ein Streit in einer Klagenfurter Wohnung endete am Samstag blutig: Ein 31-jähriger Mann verletzte eine Bekannte, nachdem er sie zuvor mit einem Messer bedroht hatte.

Am Samstagabend, 14. Februar 2026 ist es im Stadtgebiet von Klagenfurt am Wörthersee zu einem Zwischenfall gekommen. Ein 31-jähriger Mann bedrohte aus bislang unbekannter Ursache eine 36-jährige Bekannte in deren Wohnung „wiederholt mit dem Umbringen und hantierte dabei mit einem Messer“, so die Kärntner Polizei in einer Aussendung.

26-Jährige verletzt

Darüber hinaus soll der Mann auch den Vater der Frau massiv eingeschüchtert haben. Laut Aussendung „nötigte er den Vater der Frau unter Androhung von Gewalt, die Wohnung zu verlassen“. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Es kam zu körperlichen Übergriffen gegen die 36-Jährige. Sie wurde verletzt.

Betretungs- und Annäherungsverbot und vorläufiges Waffenverbot

Nach der Tat ergriff der 31-Jährige die Flucht. Der Mann „konnte jedoch wenig später von Polizeikräften des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt angehalten und festgenommen werden“. Anschließend wurde er in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt. Gegen den Beschuldigten wurden ein „Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“. Ermittlungen laufen.