Ein Jahrhundert voller Leben: Klagenfurterin feiert ihren 100er

Ein ganz besonderes Jubiläum wurde am Dienstagvormittag in Klagenfurt am Wörthersee gefeiert: Katharina Dierks-Merkel beging ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Zu diesem Anlass stellte sich auch Bürgermeister Christian Scheider mit persönlichen Glückwünschen ein.

Es zog sie in die Welt hinaus

Die gebürtige Klagenfurterin gehört nun offiziell dem Klub der Hundertjährigen an und blickt auf ein bewegtes, selbstbestimmtes Leben zurück. Sie lebte über viele Jahre im Iran sowie in Deutschland, bevor sie nach Österreich zurückkehrte. Schon in jungen Jahren zog es sie in die Welt hinaus: Sie unternahm Auslandsreisen, erlernte Französisch und Englisch und absolvierte eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. Während ihrer Zeit im Iran sprach sie schließlich auch fließend Persisch. Auch ihre Freizeit war stets von Neugier und Tatkraft geprägt. Sie liebte das Lesen, unternahm ausgedehnte Wanderausflüge und schwamm gerne im Wörthersee.

Bürgermeister gratuliert

Bürgermeister Scheider zeigte sich beeindruckt vom Lebensweg der Jubilarin: „Das Leben von Katharina Dierks-Merkel scheint von Erlebnissen, unvergesslichen Momenten und Erfüllung geprägt gewesen zu sein. Die Gespräche bei Kaffee und Kuchen über ihren Lebensweg waren wirklich erstaunlich und interessant. Ich gratuliere herzlichst und wünsche alles erdenklich Liebe und Gute zu diesem besonderen Geburtstag“, so Scheider.

Ein Familienmensch

Zeit ihres Lebens war Katharina Dierks-Merkel ein ausgeprägter Familienmensch. Zu ihren Enkelinnen pflegt sie eine besonders innige Beziehung, mittlerweile ist sie auch Urgroßmutter. Eine interessante Randnotiz ihrer Schulzeit: Sie besuchte zeitgleich mit Ingeborg Bachmann, die die Parallelklasse besuchte, das Ursulinen-Gymnasium.