„I said yes!“: Model und Influencerin Stephanie Davis ist verlobt

Mit einem emotionalen Schnappschuss ihres Verlobungsringes verkündete Model Stephanie auf Instagram den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung.

Zu einem Foto ihres Verlobungsringes schreibt sie: „I said yes to my forever“ – und sorgt damit für Begeisterung bei ihrer Community: Sie und Alfred Enzenberger gehen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Innerhalb weniger Minuten häufen sich die Glückwünsche in der Kommentarspalte. „omg congrats ich wünsche euch nur das beste ihr beide“, heißt es unter anderem. Andere schreiben: „Woooow sooo schön. Herzlichen Glückwunsch“ oder „Ich lieb’s dich so glücklich zu sehen“. Wann die Hochzeit stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch: Diese Liebesnachricht sorgt für große Aufmerksamkeit und zahlreiche herzliche Reaktionen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 13:01 Uhr aktualisiert