Klagenfurt nimmt Abschied von einem Städtebau-Visionär

Nach vier Jahren an der Spitze des Gestaltungsbeirates in Klagenfurt am Wörthersee verabschiedet sich Architekt Peter Lorenz aus dem Gremium. Seine fachliche Expertise prägte zahlreiche städtebauliche Entwicklungen und war maßgeblich für die Weiterentwicklung des Stadtentwicklungskonzeptes.

Grundlage für zahlreiche Projektentwicklungen

Lorenz war von 2020 bis 2024 Vorsitzender des Gestaltungsbeirates und wirkte bereits 2012 entscheidend an der Entstehung des Stadtentwicklungskonzeptes mit. Sein Fokus lag dabei auf der „Verdichtung der Stadt nach innen“, der „Aufwertung der Innenstadt“ sowie dem „Wohnen innerhalb des Ringes“. Durch die Konzentration auf leerstehende beziehungsweise zu wenig genutzte Flächen schuf er die Grundlage für zahlreiche Projektentwicklungen der vergangenen zehn Jahre. Mit dem heurigen Jahr legt der Tiroler seine Funktion freiwillig zurück.

Eng mit der Stadt verbunden

Stadtplanungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch würdigt die Arbeit des Architekten: „Wir bedanken uns bei Peter Lorenz für seine Expertise. Er hat oft Dinge angesprochen, die unangenehm, aber für die Entwicklung unserer Stadt enorm wichtig waren. Ein herausragender Architekt, der die Stadt mitgeprägt hat.“ Auch Robert Piechl, Leiter der Abteilung Stadtplanung, betont die Bedeutung seiner Tätigkeit: „Peter Lorenz war einer der Vorkämpfer für den Gestaltungsbeirat in Klagenfurt. Dank ihm haben wir urbane Potenziale geschaffen, die Verdichtung der Stadt nach innen ist ihm zu verdanken. Es war eine außerordentliche Freude mit ihm zusammenzuarbeiten.“ In seiner letzten Sitzung zeigte sich Lorenz selbst eng mit der Stadt verbunden: „Klagenfurt ist definitiv zu einer meiner Städte geworden, mit der ich mich sehr verbunden fühle. Österreichweit arbeitet die Stadtplanung in Klagenfurt auf höchstem Niveau, effizient und mit bester digitaler Ausstattung.“

Mehrere Projekte

Zu den Projekten, für die Lorenz unter anderem mitverantwortlich zeichnete, zählen der EUROPAN-Wettbewerb für das Areal Bus-Remise und ehemaliges Hallenbad, das Projekt Ringquartier, die Quartiersentwicklung „Wohnen an der Glan“ am Gelände der ehemaligen Lederfabrik Neuner, das städtebauliche Siegerprojekt „Green Canyon“ am Gelände des ehemaligen Hallenbades sowie der Masterplan für das Messeareal. Die Nachfolge im Gestaltungsbeirat tritt künftig Architektin Maria Auböck an. Der Gestaltungsbeirat ist ein unabhängiges, beratendes Expertengremium, das die Stadt bei größeren und herausragenden Bauvorhaben unterstützt und bewusst nicht aus Klagenfurt stammt.