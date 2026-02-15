Skip to content
/ ©Pexels/Katarzyna Modrzejewska
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Ramen Suppe.
Für das "Iry Ramen" in Klagenfurt geht ein Kapitel zu Ende.
Klagenfurt
15/02/2026
Iry Ramen

Ramen-Restaurant in Klagenfurt schließt schon bald

Das "Iry Ramen" in Klagenfurt schließt mit Ende Feber seine Türen. Nach langen Überlegungen wurde der Entschluss gefasst.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(216 Wörter)

„Nach vielen unvergesslichen Schüsseln, lachenden Gesichtern und gemütlichen Abenden in unseren vier Wänden müssen wir uns leider verabschieden“, heißt es in den sozialen Medien vom Ramen-Restaurant. Geöffnet ist noch bis Ende Feber.

Gründe für die Schließung

Im Gespräch mit 5 Minuten teilt Betreiberin Joline Wang zu den Gründen für die Schließung mit: „Es hat sich viel verändert und nach langen Überlegungen wurde der Entschluss gefasst zu schließen. Die Ramen-Kundschaft ist im Vergleich zum letzten Jahr auch etwas zurückgegangen.“ Wang blickt dennoch auf eine schöne Zeit mit ihren Gästen zurück und durfte sich über viele treue Stammkunden freuen.

Original japanische Ramen noch bis Ende Feber

Das Restaurant hat noch bis Ende Feber geöffnet und freut sich über zahlreiche Gäste, betont Wang. Serviert werden original japanische Ramen. „Wir sind unendlich dankbar für jede einzelne:n von euch! Für die Stammgäste, die uns von Anfang an die Treue hielten, für die Neugierigen, die zu Fans wurden, und für all die schönen Momente, die ihr mit uns geteilt habt. Danke, dass ihr unserer Suppe ein Zuhause gegeben habt“, heißt es abschließend im Posting auf Facebook.

