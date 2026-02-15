Ramen-Restaurant in Klagenfurt schließt schon bald

„Nach vielen unvergesslichen Schüsseln, lachenden Gesichtern und gemütlichen Abenden in unseren vier Wänden müssen wir uns leider verabschieden“, heißt es in den sozialen Medien vom Ramen-Restaurant. Geöffnet ist noch bis Ende Feber.

Gründe für die Schließung

Im Gespräch mit 5 Minuten teilt Betreiberin Joline Wang zu den Gründen für die Schließung mit: „Es hat sich viel verändert und nach langen Überlegungen wurde der Entschluss gefasst zu schließen. Die Ramen-Kundschaft ist im Vergleich zum letzten Jahr auch etwas zurückgegangen.“ Wang blickt dennoch auf eine schöne Zeit mit ihren Gästen zurück und durfte sich über viele treue Stammkunden freuen.

Original japanische Ramen noch bis Ende Feber

Das Restaurant hat noch bis Ende Feber geöffnet und freut sich über zahlreiche Gäste, betont Wang. Serviert werden original japanische Ramen. „Wir sind unendlich dankbar für jede einzelne:n von euch! Für die Stammgäste, die uns von Anfang an die Treue hielten, für die Neugierigen, die zu Fans wurden, und für all die schönen Momente, die ihr mit uns geteilt habt. Danke, dass ihr unserer Suppe ein Zuhause gegeben habt“, heißt es abschließend im Posting auf Facebook.