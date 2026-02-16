Silber! Klagenfurterin belohnt ihre Leistung bei den U20-Meisterschaften

Estelle Miklau vom LAC Klagenfurt holt bei den österreichischen U20-Meisterschaften Silber im Weitsprung und zeigt auch im Dreisprung starke Leistungen.

Starker Auftritt von Estelle Miklau bei den österreichischen U20-Meisterschaften: Die sprungafine Athletin des LAC Klagenfurt sicherte sich in Wien im Weitsprung mit 5,48 Metern die Silbermedaille und verpasste dabei ihre persönliche Bestleistung nur um neun Zentimeter. Auch im Dreisprung zeigte sie eine solide Leistung und belegte mit 10,75 Metern den fünften Platz.

Über den Verein

Der LAC Klagenfurt wurde 1993 von Helga Rainer und Georg Frank (Diplomtrainer für Leichtathletik) gegründet und zählt heute fast 300 Mitglieder. Schnell entwickelte sich der Verein zu einem leistungsstarken Wurf-, Lauf- und Sprungverein mit ausgezeichneten Leistungen in allen Disziplinen. Gleichzeitig wird großer Wert auf Kinder- und Seniorensport gelegt, sodass Sportbegeisterte jeden Alters eine passende Trainingsmöglichkeit finden.