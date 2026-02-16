Unfall mit drei Fahrzeugen sorgt für Verzögerungen im Frühverkehr

Am Lake Side Park Richtung Rosentaler Straße kam es zu einem Auffahrunfall. Ein Fahrstreifen ist gesperrt, die Polizei ist vor Ort – mit Verzögerungen ist zu rechnen.

Am Montagmorgen kam es im Frühverkehr zu einem Auffahrunfall auf dem Südring in der Nähe des Lake Side Park in Richtung Rosentaler Straße. Aktuell stockt der Verkehr und es sollte mit Verzögerungen von einigen Minuten gerechnet werden. Die Polizei ist vor Ort, ein Fahrstreifen ist aktuell gesperrt. Wer ausweichen kann, sollte alternative Routen in Betracht ziehen.