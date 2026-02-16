Universität Klagenfurt vertieft akademische Beziehungen zu Kanada

Am kommenden Montag, dem 23. Februar 2026, wird neu gegründete Klagenfurt Centre for Canadian Studies (KCCS) an der Alpen-Adria-Universität vorgestellt.

An der Universität Klagenfurt wird am Montag das neue Centre for Canadian Studies präsentiert.

Das Klagenfurt Centre for Canadian Studies (KCCS) hat sich zum Ziel gesetzt, die akademischen, kulturellen, wirtschaftlichen und technologischen Beziehungen zwischen Österreich und Kanada zu fördern. Es bringt Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammen und bündelt bzw. koordiniert ihre Kanada-bezogenen Aktivitäten. Dazu werden Lehrveranstaltungen auf Bachelor- und Masterebene, Gastvorträge, Konferenzen, wissenschaftliche Publikationen, Austauschprogramme sowie thematische Exkursionen nach Kanada organisiert.

Startschuss für Kanada-Zentrum am Montag

Eine erste Informationsveranstaltung zum KCCS findet am kommenden Montag, dem 23. Februar 2026, ab 13 Uhr, am Institut für Anglistik und Amerikanistik statt. Thematisiert wird dabei das „Studieren, Leben, Forschen und Arbeiten in Kanada“. Als Referenten fungieren Felicitas Lang (Kanadische Botschaft Wien), Dominique Kirchner Reill (Wirth Institute for Austrian and Central European Studies) sowie Benedikt Miklós.