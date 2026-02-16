Skip to content
/ ©Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt Zinsdorf.
Zinsdorf/Svinča vas bekommt bald drei neue Ortsschilder.
Zinsdorf/Svinča vas
16/02/2026
Neu montiert

Zweisprachige Ortstafeln: Gemeinde sendet Botschaft des Miteinanders

Erstmals werden in Kärnten außerhalb des gesetzlichen Geltungsbereichs des Minderheitenrechts zweisprachige Ortsschilder montiert - und zwar in Zinsdorf/Svinča vas im Bezirk Klagenfurt-Land.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

„Die Entscheidung der Gemeinde Magdalensberg, in Zinsdorf/Svinča vas zweisprachige Ortsschilder aufzustellen, ist ein starkes und ermutigendes Signal für ganz Kärnten“, kommentiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, die freiwillige Entscheidung der Gemeinde, außerhalb des gesetzlichen Geltungsbereichs des Minderheitenrechts zweisprachige Ortsschilder zu installieren. Besonders bemerkenswert sei, dass die Initiative aus der Bevölkerung selbst gekommen ist: „Wenn Menschen miteinander reden, aufeinander zugehen und gemeinsam Lösungen finden, entsteht echter Zusammenhalt. Genau dieses Kärnten wollen wir stärken“, so Voglauer abschließend.

Ein Foto auf 5min.at zeigt Olga Voglauer, GRÜNE-Nationalratsabgeordnete und Kärntner Landesparteichefin.
© Bernhard Schindler
Am Foto: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 16:09 Uhr aktualisiert
