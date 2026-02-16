Zweisprachige Ortstafeln: Gemeinde sendet Botschaft des Miteinanders

Erstmals werden in Kärnten außerhalb des gesetzlichen Geltungsbereichs des Minderheitenrechts zweisprachige Ortsschilder montiert - und zwar in Zinsdorf/Svinča vas im Bezirk Klagenfurt-Land.

„Die Entscheidung der Gemeinde Magdalensberg, in Zinsdorf/Svinča vas zweisprachige Ortsschilder aufzustellen, ist ein starkes und ermutigendes Signal für ganz Kärnten“, kommentiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, die freiwillige Entscheidung der Gemeinde, außerhalb des gesetzlichen Geltungsbereichs des Minderheitenrechts zweisprachige Ortsschilder zu installieren. Besonders bemerkenswert sei, dass die Initiative aus der Bevölkerung selbst gekommen ist: „Wenn Menschen miteinander reden, aufeinander zugehen und gemeinsam Lösungen finden, entsteht echter Zusammenhalt. Genau dieses Kärnten wollen wir stärken“, so Voglauer abschließend.

© Bernhard Schindler Am Foto: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 16:09 Uhr aktualisiert