Nächste Slam-Runde: Wer traut sich mit seinen Texten ins Rampenlicht?

Wortakrobatik und Poesie stehen am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, wieder beim Poetry Slam des Kulturvereines „Herausforderung Bühne“ im Zoo Club in Klagenfurt auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr.

Ob Lyrik, Prosa, Rap, Balladen oder Geschichten aus dem Alltag. Beim Poetry Slam des Kulturvereines „Herausforderung Bühne“ im Zoo Club in Klagenfurt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der nächste findet bereits am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, statt. Ab 20 Uhr stellt Moderator Lukas Hofbauer das Line-up vor und führt durch einen unterhaltsamen Abend. Tickets sind bereits erhältlich.

Neue Bühnenpoeten gesucht

Der Slam ist offen für alle. Anmeldungen sind per Mail unter info@slamifyoucan.at möglich. „Alles was du brauchst, sind zwei selbstgeschriebene Texte, die nicht länger als fünf Minuten dauern. Wir freuen uns immer über altbekannte und neue Gesichter“, heißt es vonseiten des Vereins abschließend.