Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD Kärnten/Kuess
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Landeshauptmann Peter Kaiser dem ehemaligen steirischen Landeshauptmann Franz Voves ein Ehrenzeichen überreicht.
Der ehemalige steirische Landeshauptmann Franz Voves erhielt am Montag das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten.
Kärnten
16/02/2026
Verleihung

Warum ein steirischer Landeshauptmann ein Kärntner Ehrenzeichen bekommt

Dem ehemaligen steirischen Landeshauptmann Franz Voves wurde am Montag das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärntens verliehen. Begründet wurde dies mit "seinen besonderen Verdiensten um das Land".

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)

Franz Voves war ein wesentlicher Motor und Weichensteller für die Umsetzung der Koralmbahn. Seine Weitsicht, gepaart mit seiner Hartnäckigkeit und seinem Verhandlungsgeschick haben auf Ebene der EU und des Bundes mit dazu geführt, dass der Koralmtunnel überhaupt gebaut worden ist und die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt wurden“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im Rahmen der Verleihung. Diese erfolgte im Rahmen der schon traditionellen Kilo for Kids-Veranstaltung, welche von Hans Schaunig – der zur gleichen Zeit wie Franz Voves im Österreichischen Eishockey erfolgreich war – organisiert wird.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Landeshauptmann Peter Kaiser dem ehemaligen steirischen Landeshauptmann Franz Voves ein Ehrenzeichen überreicht.
©LPD Kärnten/Kuess |
Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser überreicht dem ehemaligen steirischen Landeshauptmann Franz Voves das Große Goldene Ehrenzeichen (v.l.)

Großes Goldenes Ehrenzeichen für Franz Voves

Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) ergänzte abschließend: „Franz Voves hat in den Verhandlungen über Parteigrenzen hinweg auch immer die wirtschaftliche Komponente im Fokus gehabt, die die Koralmbahn mit sich bringt. […]“ Er  habe es verstanden, politische Unterschiede hintanzustellen und den Fokus auf überregionale und grenzüberschreitende Interessen zu legen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: