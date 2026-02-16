Warum ein steirischer Landeshauptmann ein Kärntner Ehrenzeichen bekommt

Dem ehemaligen steirischen Landeshauptmann Franz Voves wurde am Montag das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärntens verliehen. Begründet wurde dies mit "seinen besonderen Verdiensten um das Land".

„Franz Voves war ein wesentlicher Motor und Weichensteller für die Umsetzung der Koralmbahn. Seine Weitsicht, gepaart mit seiner Hartnäckigkeit und seinem Verhandlungsgeschick haben auf Ebene der EU und des Bundes mit dazu geführt, dass der Koralmtunnel überhaupt gebaut worden ist und die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt wurden“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im Rahmen der Verleihung. Diese erfolgte im Rahmen der schon traditionellen Kilo for Kids-Veranstaltung, welche von Hans Schaunig – der zur gleichen Zeit wie Franz Voves im Österreichischen Eishockey erfolgreich war – organisiert wird.

©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser überreicht dem ehemaligen steirischen Landeshauptmann Franz Voves das Große Goldene Ehrenzeichen (v.l.)

Großes Goldenes Ehrenzeichen für Franz Voves

Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) ergänzte abschließend: „Franz Voves hat in den Verhandlungen über Parteigrenzen hinweg auch immer die wirtschaftliche Komponente im Fokus gehabt, die die Koralmbahn mit sich bringt. […]“ Er habe es verstanden, politische Unterschiede hintanzustellen und den Fokus auf überregionale und grenzüberschreitende Interessen zu legen.