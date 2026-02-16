Bühne frei: Pörtschacher Narrenrat lockte viele Besucher an

"Lei Wossa, lei Wossa": Zum 19. Mail ging der Pörtschacher Narrenrat am 13. und 14. Februar 2026 im Congress Center Wörthersee über die Bühne. Auch 5 Minuten war für euch mit dabei.

Närrischer Höhepunkt am Wörthersee! Der 19. Pörtschacher Narrenrat lockte am 13. und 14. Februar 2026 wieder etliche Besucher ins Congress Center Wörthersee (CCW) im Bezirk Klagenfurt-Land. Unter dem Motto „Lei Wossa, lei Wossa“ bot die Faschingsgilde auch heuer wieder ein Programm voller Lacher, Musik und Tanz. Die Mitglieder rund um Präsident Kurt Hainschitz überzeugten mit originellen Sketchen und schwungvollen Einlagen – das Publikum dankte es mit lautem Beifall. 5 Minuten war natürlich live mit dabei.