Falscher Microsoft-Support: 62-Jährige verliert mehrere zehntausend Euro

Eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde Opfer eines Betrugs mit einem angeblichen Microsoft-Support. Nach einer Viruswarnung gewährte sie Zugriff auf ihren PC – kurze Zeit später fehlten zehntausende Euro.

Eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ist am 16. Februar 2026 Opfer eines Online-Betrugs geworden. Die Frau führte gegen 8:30 Uhr von ihrem Wohnort aus Überweisungen über ihr digitales Banking-System durch, als auf dem Bildschirm ihres PCs plötzlich eine Sicherheitswarnung mit lautem Signalton erschien. Darin wurde vor einer angeblichen Virusinfektion gewarnt, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Überweisungen ins Ausland

Die angezeigte Hotline-Nummer führte zu einem vermeintlichen Support-Mitarbeiter von Microsoft. In dem Glauben, Hilfe zu erhalten, folgte die Frau den Anweisungen des Anrufers, gewährte diesem umfassenden Zugriff auf ihren Computer und gab auch mehrere per SMS erhaltene TAN-Codes telefonisch weiter. Der angebliche Support arbeitete mehrere Stunden am Computer, ohne dass die behauptete Sperre behoben werden konnte. Erst als die Tochter der Frau eintraf und das digitale Banking-System überprüfte, wurde der Betrug entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehrere Überweisungen auf ausländische Konten durchgeführt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.