/ ©Büro Bgm.
Bürgermeister Christian Scheider besuchte Aloisa Rainer gestern an ihrem 105. Geburtstag.
Klagenfurt
17/02/2026
Geburtstag

105 Jahre alt: Klagenfurterin Aloisa Rainer feierte ihren Geburtstag

Klagenfurt feiert mit: Aloisa Rainer wurde in dieser Woche 105 Jahre alt und begeistert noch immer mit Lebensfreude, Neugier und Energie.

1 Minute Lesezeit(157 Wörter)

Aloisa Rainer, eine der ältesten Bürgerinnen der Landeshauptstadt, feierte am 16. Februar ihren 105. Geburtstag. Seit fünf Jahren empfängt Frau Rainer an ihrem Ehrentag Bürgermeister Christian Scheider. „Die Besuche bei Frau Rainer an ihrem Geburtstag sind wirklich jedes Jahr etwas Besonderes. Frau Rainer ist trotz ihres unglaublichen Alters neugierig und geistig fit. Auch zum 105. Geburtstag wünschen wir ihr nur das Beste und weiterhin so viel Gesundheit und Freude“, so der Bürgermeister.

Aktiver Lebensstil

Gefeiert wurde im Kreis der Familie im Pflegeheim Providentia, gemeinsam mit ihrem Sohn Peter und weiteren Angehörigen. Bis zu ihrem 104. Lebensjahr lebte Aloisa Rainer sogar noch in ihrem Elternhaus, bevor sie ins Seniorenheim zog. Vor ihrem Ruhestand arbeitete die Kärntnerin in einer Buchbinderei in Klagenfurt, genoss im Winter das Skifahren und wanderte im Sommer gerne in den Bergen. Auch das Tanzen war ein wichtiger Bestandteil für ihren aktiven Lebensstil.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 14:08 Uhr aktualisiert
