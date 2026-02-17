Kein Zuweisungsstopp: Land gibt SOS-Kinderdorf Moosburg grünes Licht

Landesrat Peter Reichmann kündigte im Gespräch mit 5 Minuten exklusiv an, dass der Zuweisungsstopp für das SOS-Kinderdorf Moosburg vor der Aufhebung steht. Nun ist es so weit.

Die Aufhebung des Zuweisungsstopps für das SOS-Kinderdorf Moosburg erfolgt nach intensiven Gesprächen und einer Neuausrichtung der Zusammenarbeit, wie es am Dienstag in einer offiziellen Aussendung des Landes Kärnten heißt. „Ich will, dass in Kärnten jedes Kind ruhig schlafen kann – ganz besonders natürlich jene mit belastenden Lebenserfahrungen. Deshalb war es mir wichtig, diese neue Grundlage der Zusammenarbeit gemeinsam zu erarbeiten, bevor wir dem Träger weitere Kinder und Jugendliche anvertrauen“, so der für den Kinder- und Jugendschutz zuständige Landesrat Peter Reichmann (SPÖ).

Engmaschige Kontrollen

Seit dem 19. Dezember 2025 hat die Fachaufsicht in Moosburg fünf unangekündigte Kontrollen durchgeführt. Diese sollen auch künftig engmaschig weitergeführt werden. Gibt es „auch nur dem kleinsten Verdacht auf Missstände„, so der Landesrat, tritt der Aufnahmestopp unverzüglich wieder in Kraft. „Dies gilt auch, sollte es bei den der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebrachten Sachverhalten im Rahmen der Ermittlungen zur Erhärtung von Verdachtsmomenten kommen.“

Konsequenzen bei Verdacht auf neuerliche Missstände

„Maßgeblich zum Zustandekommen dieser Lösung beigetragen hat das ehrliche und konstruktive Bemühen des SOS-Aufsichtsratsvorsitzenden Friedrich Santner […]“, betont Reichmann. Durch dessen Kontaktaufnahme und die darauffolgenden Gespräche konnte eine gemeinsame Lösung gefunden werden, welche schließlich zur Aufhebung des Aufnahmestopps führte. Zugleich betont der Landesrat ausdrücklich, dass dieser Schritt nichts an der Notwendigkeit einer transparenten und umfassenden Aufarbeitung der Vergangenheit ändert. „Meine Anweisung, dass jeglicher Verdacht auf strafrechtlich relevantes Verhalten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt übermittelt wird, bleibt weiterhin aufrecht“, versichert Reichmann abschließend.