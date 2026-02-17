Bauunternehmen aus Ebenthal muss Insolvenz anmelden

Als Insolvenzursache wird die allgemeine Situation am Arbeitsmarkt angegeben. „Das Unternehmen schrumpfte zu einem ‚Ein-Mann-Betrieb'“, heißt es seitens des Alpenländischen Kreditorenverbandes, „wobei der geschäftsführende Gesellschafter sowohl den Einkauf, den Vertrieb und die Montagetätigkeiten durchführte.“ Hinzu kamen massive Auftragsrückgänge und Forderungsausfälle. Aufgrund dessen wurde am Dienstag ein Konkursverfahren über die Plan & Bau Vertriebs GmbH am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Insolvenzverwalter prüft Fortführung

Laut dem Kreditschutzverband von 1870 ist das Unternehmen derzeit nicht geschlossen. „Wobei der Insolvenzverwalter zu prüfen haben wird, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt.“ Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 241.000 Euro. Die Aktiva können derzeit nicht genau angegeben werden. Von der Insolvenz sind zehn Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Forderungen können ab sofort und bis zum 30. März 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Michael Trötzmüller bestellt.