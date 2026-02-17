Weihnachtsbus brachte 3.000 Euro für krebskranke Kinder ein

Im Rahmen der Weihnachtsbus-Aktion wurden wieder 2.345,73 Euro für die Kärntner Kinder-Krebshilfe gesammelt. Die Stadtwerke Klagenfurt AG stockten den Betrag vor der Übergabe am Montag noch einmal auf.

„Uns ist es auch wichtig, Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zu unterstützen. Wir möchten uns bei allen Fahrgästen und Spendern bedanken, die diese erfolgreiche Weihnachtsaktion erst möglich gemacht haben“, erklären die beiden KMG-Geschäftsführer Wolfgang Hafner und Hansjörg Schusser. Konkret pendelte in der Vorweihnachtszeit an ausgewählten Tagen ein festlich geschmückter Weihnachtsbus zwischen dem Hauptbahnhof und der Innenstadt hin und her. Die Mitfahrt war kostenlos bzw. gegen eine freiwillige Spende möglich. Das Geld – insgesamt kamen 2.345,73 Euro zusammen – wurde am Montag der Kärntner Kinder-Krebshilfe übergeben.

3.000 Euro für krebskranke Kinder

„Einen besonderen Beitrag leistete der Kindergarten Hermagoras/Mohorjeva mit einer Spende von 115 Euro“, heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG, welche die Gesamtsumme ebenfalls um 654,27 Euro auf insgesamt 3.000 Euro aufstockte. „Ich danke allen Beteiligten sehr herzlich. Es ist ermutigend zu erleben, wenn Betriebe Verantwortung übernehmen und genau dort unterstützen, wo Hilfe besonders dringend benötigt wird“, betont Theresia Hrstic, Kassiererin Kärntner Kinderkrebshilfe.