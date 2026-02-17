Klagenfurt tanzt gegen Gewalt an Frauen

„One Billion Rising“: Am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, findet zwischen 12 und 12.30 Uhr eine solidarische Aktion gegen Gewalt an Mädchen und Frauen am Neuen Platz in Klagenfurt statt.

Jedes Jahr gehen rund um den 14. Februar Menschen im Rahmen der Aktion „One Billion Rising“ auf die Straße, um ein Ende der Gewalt an Frauen* und Mädchen*, Gerechtigkeit sowie eine tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter einzufordern – so auch in Klagenfurt.

Solidarische Aktion am Neuen Platz

„Frauen sind weltweit noch immer von Ungleichheit, Unterdrückung und Gewalt betroffen. Als Frauenreferentin der Landeshauptstadt Klagenfurt setze ich mich dafür ein, diese Strukturen aufzubrechen“, betont die Stadträtin Constance Mochar (SPÖ). Aus diesem Grund lädt sie gemeinsam mit dem Verein EqualiZ und dem Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen der Stadt Klagenfurt am kommenden Donnerstag, dem 19. Februar 2026, zwischen 12 und 12.30 Uhr, dazu ein, sich am Neuen Platz in Klagenfurt zu treffen und gemeinsam zu tanzen.

Gemeinsam gegen Gewalt

Ziel ist es, für das Thema zu sensibilisieren und zum Hinschauen und Eingreifen zu motivieren. Der gemeinsame Tanz ist eine Demonstration der Verbundenheit, der Zivilcourage und der Weigerung, Gewalt an Mädchen* und Frauen* als gegeben und normal hinzunehmen. „Männer müssen Verantwortung übernehmen, aufstehen, eingreifen und die Normalisierung von Gewalt endlich durchbrechen“, erklärt auch Astrid Malle vom Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen der Stadt Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 21:51 Uhr aktualisiert