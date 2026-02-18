Schülerlotsen gesucht: Klagenfurt macht den Weg zur Klasse sicherer

Für die Klagenfurter Volksschulen werden ehrenamtliche Schülerlotsen gesucht. Sie sorgen für einen sicheren Schulweg und werden dafür kostenlos von der Polizei ausgebildet.

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch mit einem der Schülerlotsen, die in Klagenfurt für mehr Verkehrssicherheit für Kinder sorgen.

Das Bildungsreferat der Stadt Klagenfurt ruft engagierte Schülerinnen und Schüler sowie interessierte Ehrenamtliche auf, Teil eines wichtigen Projekts zu werden: Schülerlotsen, die für mehr Sicherheit rund um die Klagenfurter Volksschulen sorgen.

Ausbildung mit der Polizei

Ausgestattet mit Kelle und Signaljacke leisten die Freiwilligen einen direkten Beitrag zum Schutz der Kinder im Straßenverkehr. Die Ausbildung soll professionell und kostenlos durch die Polizei erfolgen. Bildungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch bedankt sich bei den bisherigen Helferinnen und Helfern und freut sich gemeinsam mit der Verkehrspolizei Klagenfurt über weitere motivierte Unterstützerinnen und Unterstützer.