Liveticker: 800 Gäste beim politischen Aschermittwoch der Volkspartei

Zum politischen Aschermittwoch hat die Kärntner Volkspartei auch heuer wieder in die Messearena Klagenfurt geladen. Auch 5 Minuten ist für euch mit dabei.

In der Messearena Klagenfurt steht am Mittwochabend alles im Zeichen der Kärntner Volkspartei: Zahlreiche Gäste sind gekommen, um den Worten von Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Bundeskanzler Christian Stocker sowie Manfred Weber, dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, zu lauschen. Der offizielle Beginn ist um 19 Uhr.

Liveticker

18.55 Uhr – Klare Werte – Klare Worte

Neben Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landesrat Sebastian Schuschnig und Clubobmann Markus Malle sind auch etliche Abgeordnete und Bürgermeister aus den Regionen bereits eingetroffen. ÖVP-Vertreter aus allen Kärntner Bezirken sind da. Erwartet werden auch Bundeskanzler Christian Stocker und der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei Manfred Weber.

©5 Minuten Das Motto des Abends lautet: „Klare Werte – Klare Worte“.

In wenigen Minuten geht es los

18.45 Uhr – Klagenfurt wird zum Treffpunkt der ÖVP

©5 Minuten | In 15 Minuten startet der politische Aschermittwoch.

18.05 Uhr – Ein Kirchtagsherz für Villach

Villachs Stadtrat Christian Pober hat ein Kirchtagsherz zu der Veranstaltung mitgebracht, da die einzelnen Kärntner Bezirke dazu aufgefordert wurden, etwas mitzubringen, dass typisch für ihre Region ist.

©5 Minuten Stadtrat Christian Pober hat ein Kirchtagsherz mitgebracht.

18 Uhr – Die Messehalle füllt sich

Es ist inzwischen der vierte Politische Aschermittwoch, der in Klagenfurt ausgetragen wird. Mehr als 800 Personen haben sich angekündigt. Auch Busse aus anderen Bundesländern sind da.

©5 Minuten Mehr als 800 Personen haben sich angekündigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 19:01 Uhr aktualisiert