„Person in Notlage“: Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr

In der Nacht von 18. auf 19. Feber kam der Schlaf einiger Maria Rainer Florianis zu kurz: Gegen drei Uhr früh erfolgte eine Alarmierung mit dem Stichwort „Person in Notlage“. Der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr verständigt, da er die Wohnung einer Person nicht betreten konnte. Sofort rückten die Feuerwehrleute ins Gemeindegebiet von Maria Rain aus. Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass der Bewohner des Hauses die Tür doch selbstständig öffnen konnte. Darum war keine weitere Hilfe der Feuerwehr erforderlich. „Wir konnten daraufhin die Einsatzbereitschaft wiederherstellen und ins Rüsthaus einrücken“, so die Maria Rainer Florianis abschließend.