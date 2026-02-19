Gemeinschaftsgarten braucht Geld: Jetzt soll die Crowd helfen

Der Verein Cariola will seinen Gemeinschaftsgarten in Klagenfurt langfristig absichern und sammelt dafür via Klagenfurt-Crowd Geld. Mit den Spenden sollen die Baumaterialien für einen neuen Geräteschuppen finanziert werden.

In Klagenfurt will der Verein Cariola sein Gemeinschaftsgarten-Projekt absichern – und setzt dafür auf Crowdfunding. Auf der Plattform Klagenfurt-Crowd sammelt der Verein Geld für Infrastruktur und den weiteren Ausbau seiner gartenähnlichen Flächen. „Cariola“ – ein regionaler Begriff für Scheibtruhe – steht dabei für ein Projekt, das Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Herkunft zusammenbringen will.

Gärtnern und Austauschen

Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Gärtnern, Workshops zu Natur, Ernährung und Nachhaltigkeit sowie einfache Begegnungen im Grünen. Ziel ist es, einen offenen Ort zu schaffen, an dem Austausch und Miteinander im Vordergrund stehen. „Wir glauben fest daran, dass Begegnung und gemeinsames Schaffen einen großen Beitrag für ein lebendiges und integratives Miteinander in unserer Stadt leisten“, heißt es aus dem Verein Cariola.

Geld für Geräteschuppen

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich online genauer informieren und bereits mit kleinen Beträgen helfen. Das Geld würde hauptsächlich für den Bau eines Geräteschuppens verwendet werden. „Für den Bau gibt es bereits fleißige, engagierte Hände, die die Arbeit übernehmen. Was uns aktuell fehlt, sind die notwendigen Materialien“, erklären die Verantwortlichen. Eine genaue Aufschlüsselung der voraussichtlichen Kosten findet sich ebenfalls auf der Klagenfurt-Crowd-Seite des Vereins.