25 Jahre „Kärnten Event“: Nächstes Konzert-Highlight steht bevor

Seit 25 Jahren bringt Wolfgang Kudler mit seiner Kärnten Event Organisations- und Marketing GmbH große Namen nach Kärnten. Im Sommer des Jubiläumsjahrs erwartet die Kärntner ein Christina-Stürmer-Konzert.

Viele große Konzertabende in Kärnten tragen seine Handschrift: Wolfgang Kudler führt seit 25 Jahren die Agentur „Kärnten Event Organisations- und Marketing GmbH“ mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee. Zum Firmenjubiläum gratulierte Bürgermeister Christian Scheider persönlich.

Von DJ Ötzi bis Julian Le Play

Kudler ist seit rund 30 Jahren im Eventgeschäft tätig, 2004 übersiedelte er mit seinem Unternehmen von Villach nach Klagenfurt. In dieser Zeit brachte er zahlreiche bekannte Namen ins Land – darunter DJ Ötzi, Beatrice Egli, NIK P. oder auch Acts wie Julian Le Play. Neben Konzerten organisierte er unter anderem Nockalmfeste in Millstatt, Miss-Wahlen und Marketingkampagnen.

Christina Stürmer kommt nach Kärnten

„Seit Jahrzehnten beweist Wolfgang Kudler großes Engagement und Kreativität. Es braucht Leute mit einer Idee und dem Mut, diese auch umzusetzen“, bedankt sich Bürgermeister Christian Scheider für den Einsatz des Eventorganisators. Kudler freut sich und spricht ebenfalls seinen Dank aus: „Ein großes Dankeschön an alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben und dass wir unser 25-Jahr-Jubiläum feiern können.“ Für diesen Sommer ist bereits das nächste größere Projekt angekündigt: ein „MTV Unplugged“-Konzert mit Christina Stürmer.