Auftakt nach Olympia-Pause: KAC empfängt Ljubljana

Nach der 19-tägigen Olympia-Pause startet der EC-KAC am Freitag wieder in die win2day ICE Hockey League. Zum Auftakt empfangen die Rotjacken Olimpija Ljubljana in der Heidi Horten-Arena. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Am Freitag, dem 20. Februar 2026, geht es für den EC-KAC in den Endspurt des Grunddurchgangs der win2day ICE Hockey League. Die Rotjacken empfangen den aktuellen Tabellenvierten. „Olimpija spielt unter seinem heurigen Trainer vom System her sehr ähnlich wie Salzburg, speziell der Forecheck ist sehr aggressiv. Drauf müssen wir vorbereitet sein: Stets wissen, wo man selbst steht und wo die Mitspieler positioniert sind, damit wir sauber aus der eigenen Zone kommen“, erklärt KAC-Verteidiger David Maier. Er kehrt in das rot-weiße Lineup zurück.

KAC mit fast vollem Kader zurück

Neben den Langzeitausfällen Thomas Hundertpfund und Luka Gomboc fehlt dem KAC damit nur Verteidiger Maximilian Preiml, welcher das letzte Spiel seiner Sperre absitzt. Ebenfalls im Aufgebot stehen sollte Jesper Jensen Aabo. Er kehrt am Donnerstag aus Mailand zurück und stößt beim Morning Skate am Spieltag wieder zur Mannschaft.