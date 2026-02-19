Klagenfurt: Keine Gemeindewohnung mit einem 5er in Deutsch?

Wer in einer Klagenfurter Gemeindewohnung leben möchte, der muss Deutsch auf A2-Niveau sprechen. Die neue Regelung betrifft auch österreichische Staatsbürger, wie ein aktueller Fall zeigt.

Leo* staunte nicht schlecht, als er kürzlich ein Schreiben der städtischen Immobilienverwaltung „Klagenfurt Wohnen“ erhielt. Denn obwohl er österreichischer Staatsbürger ist, wurde er dazu aufgefordert, nachzuweisen, dass er der deutschen Sprache mächtig ist. Konkret heißt es: „Zur Bearbeitung Ihres Wohnungsansuchen fehlt uns nach wie vor: Der Nachweis, dass Sie Deutsch auf A2-Niveau sprechen„. Dies ist zum Beispiel durch einen positiven Abschluss des Unterrichtsfachs „Deutsch“ in der 9. Schulstufe möglich. Leo kann da nur mit dem Kopf schütteln: „So viel zum Thema Wohnung für Einheimische.“

©zVg. / Leser Ein Auszug aus dem Schreiben von „Klagenfurt Wohnen“.

Gemeindewohnung nur mit positiver Deutschnote?

Auf Nachfrage von 5 Minuten verweist die Stadt auf die seit 1. Jänner 2026 gültigen und vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt beschlossenen Vergaberichtlinien für städtische Wohnungen. Diese sehen – wie berichtet – Deutschkenntnisse vor. „Was die Sprachkenntnisse anbelangt gilt der Gleichheitsgrundsatz innerhalb der Europäischen Union. In der Praxis ist es aber so, dass bei der offensichtlichen Kenntnis der deutschen Sprache von den Mitarbeitern des Wohnservice keine weiteren Nachweise verlangt werden“, erklärt eine Sprecherin des Rathauses. Zumindest in Leos Fall dürfte sich die Sache bald klären. „Die genaue Note weiß ich leider nicht mehr, immerhin ist es jetzt schon 22 Jahre her, aber positiv war sie auf alle Fälle!“

*Name wurde von der Redaktion geändert.