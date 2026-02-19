Im Rahmen der Aktion „One Billion Rising“ tanzten am Donnerstag Menschen vor dem Rathaus am Neuen Platz in Klagenfurt, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen.

Im Laufe ihres Lebens erlebt jede dritte Frau Gewalt. Mit einer Weltbevölkerung von ungefähr acht Milliarden Menschen betrifft das mehr als eine Milliarde Mädchen und Frauen. Um öffentlich ein Zeichen zu setzen, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und sich solidarisch mit Betroffenen zu zeigen, gibt es weltweit jährlich die Tanz-Aktion „One Billion Rising“. In Klagenfurt wird diese vom Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen der Stadt Klagenfurt und dem Verein EqualiZ auf die Beine gestellt.

Stadträtin findet klare Worte

Weltweit gehen Menschen seit 2012 auf öffentliche Plätze, um gegen Gewalt an Mädchen und Frauen zu protestieren. Getanzt wird dabei zu „Break the Chain“ von Tena Clark. „Es geht nicht nur um eine Tanzaktion, es geht um Sichtbarkeit und um das Schaffen von Bewusstsein. Wer sich darüber lustig macht, hat nicht verstanden, worum es geht“, betonte Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) anschließend. „Wir sind heute gemeinsam aufgestanden für Respekt und das Recht auf ein gewaltfreies Leben für alle.“