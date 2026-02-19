Ware kippt von Gabelstapler und trifft Arbeiter

Beim Entladen von Ware kam es am Donnerstag zu einem Arbeitsunfall in einem Innenhof in Klagenfurt. Ein 49-jähriger Mann wurde verletzt.

Ein 27-Jähriger war am Donnerstagvormittag mit Verladearbeiten in einem Innenhof in Klagenfurt beschäftigt. Dabei drohten ihm Waren vom Gabelstapler zu kippen. Ein 49-jähriger Arbeitskollege bemerkte dies, und versuchte das Umkippen zu verhindern, in dem er dagegen drückte.

Ware kippte auf Arbeiter

Im Zuge dessen wurde er jedoch von Teilen der Ware getroffen und stürzte zu Boden. „Der Mann wurde nach Erstversorgung durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt verbracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße. „Weitere Erhebungen werden geführt.“