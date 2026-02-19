Alublech wird zu Kunst: Neue Ausstellung in Klagenfurt eröffnet

Arbeiten aus geschrottetem Alublech und im Vakuumverfahren geblisterte Gegenstände: Die Werke des österreichischen Künstlers Hans Kupelwieser sind bis 10. Mai 2026 in Klagenfurts Stadtgalerie zu sehen.

Tatsächlich wurde die Ausstellung „Raumschatten“ des österreichischen Künstlers Hans Kupelwieser sogar eigens für die Stadtgalerie in Klagenfurt entwickelt. Der Grund: Das Ausmaß und Volumen der Exponate machen es notwendig, sie für die jeweilige Raumgröße zu konzipieren. Es handelt sich um Skulpturen, Wandobjekte und Fotogramme.

Konzeptkunst aus vier Jahrzehnten

Die Ideen entnimmt Kupelwieser meist aus dem Alltag und überführt sie in die jeweils passend erscheinende Technik. Die Ausstellung wurde am Donnerstagabend von Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) eröffnet. Am Freitag, dem 20. Februar 2026, gibt es für das interessierte Publikum zudem eine Spezialführung mit Kuratorin Lisa Ortner-Kreil. Beginn ist um 16.30 Uhr.