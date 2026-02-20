Zehntausende Euro aus Kleiderschrank gestohlen

Am Donnerstagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung in Klagenfurt ein. Dort durchsuchten sie alle Räume und wurden schließlich fündig: Aus einem Kleiderschrank stahlen sie zehntausende Euro.

Am 19. Feber gingen in Klagenfurt Einbrecher um. Zwischen 17 und 20 Uhr stiegen Unbekannte in der Landeshauptstadt über einen Sichtschutz aus Holz von einer Terrasse auf den Balkon im ersten Stock, wie die Polizei berichtet. In weiterer Folge schlugen die Täter die Verglasung der Balkontüre ein und durchwühlten die Wohnung. „Aus dem Kleiderschrank wurde Bargeld in der Höhe von mehreren zehntausend Euro gestohlen“, schildert die Polizei. Die 32-jährige Wohnungsbesitzerin war in diesem Zeitraum nicht zu Hause.