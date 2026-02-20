Wegen Schneechaos: Zwei USA-Flüge landen in Kärnten

Der Wiener Flughafen musste am Freitagmorgen wegen der heftigen Schneefälle gesperrt werden. Zwei Langstreckenflüge aus den USA wurden nun nach Klagenfurt umgeleitet.

Die heftigen Schneefälle haben am Freitag (20. Feber) in der Früh den Flughafen Wien lahmgelegt. Das hat nun auch Auswirkungen auf den Flughafen Klagenfurt: Wie die Verantwortlichen gegenüber 5 Minuten bekannt gaben, mussten zwei Langstreckenflüge in die Kärntner Landeshauptstadt umgeleitet werden: „Aufgrund der Wettersituation am Flughafen Wien wurden heute zwei Langstreckenflüge nach Klagenfurt umgeleitet: OS36 aus New York JFK mit Boeing 787-9 und OS42 mit Boeing 767 aus Washington. Die Fluggäste steigen am Flughafen Klagenfurt aus werden mit Bussen zum Flughafen Wien gebracht“, heißt es seitens des Flughafens Klagenfurt.

Darum wurden die Flugzeuge nach Klagenfurt umgeleitet

Pressesprecherin Barbara Schmoczer-Kuchling erklärt auf Anfrage von 5 Minuten, warum die beiden Flugzeuge aus den USA ausgerechnet nach Klagenfurt ausweichen. „Einerseits ist Klagenfurt eine AUA-Station, andererseits ist bei uns das Wetter gut“, schildert die Pressesprecherin. Außerdem würde der Weitertransport der Passagiere mit Bussen vom Flughafen Klagenfurt aus gut funktionieren. „Wir können das sehr gut handeln“, so Schmoczer-Kuchling abschließend.

Schnee sorgt in Österreich für Chaos

Einige österreichische Bundesländer haben aktuell hart mit dem Winter-Comeback zu kämpfen. In Niederösterreich musste in der Nacht etwa die A21 zeitweise komplett gesperrt werden, auf der A1 kam es zu mehreren Unfällen und Sperren. Rettung, Feuerwehr und Polizei stehen dort seit Stunden im Dauereinsatz. Auch die Steiermark ist stark vom erneuten Wintereinbruch betroffen: Am Freitagvormittag waren rund 30.000 Haushalte ohne Strom, sogar ein AT-Alert wurde ausgesendet. Zudem kommt es momentan zu einigen Zugausfällen und Einschränkungen im Öffi-Verkehr. Nähere Informationen findest du hier: Zug-Ausfälle: Österreichweite Störungen durch Wintereinbruch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 09:23 Uhr aktualisiert