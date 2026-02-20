Bauarbeiten im Süden Klagenfurts führen zu Einschränkungen

In der Siebenhügelstraße in Klagenfurt wird bis Ende Mai gebaut: Die Stadtwerke Klagenfurt AG erweitern ab 23. Feber das Fernwärmenetz. Eine Totalsperre ist nicht geplant, es kommt jedoch zu Verkehrs- und Haltestellenänderungen.

Wer in den kommenden Monaten in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt unterwegs ist, braucht etwas Geduld. Bis Ende Mai bauen die Stadtwerke Klagenfurt AG das Fernwärmenetz weiter aus, die Bauarbeiten starten am 23. Feber. Betroffen ist der Bereich zwischen Troyerstraße und Maria-Platzer-Straße.

Keine Totalsperre geplant

Eine Totalsperre ist laut Stadtwerken nicht geplant. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt, gearbeitet wird großteils am Gehweg beziehungsweise auf einer Fahrspur. Fußgänger müssen zeitweise die Straßenseite wechseln. Auch zwei Bushaltestellen der KMG sind betroffen: Die Haltestelle „Zaungasse“ wird in beiden Richtungen um einige Meter verlegt. Lediglich bei der Einfahrt von der Siebenhügelstraße in die Zaungasse kann es vorübergehend zu Behinderungen kommen. „Bauarbeiten im Zuge der Querung der Straße finden gegen Ende der Baustelle nachts statt“, informieren die Stadtwerke abschließend.