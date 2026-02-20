Klagenfurt sucht Betreiber für neue Trendsportanlage

Auf dem Areal des ehemaligen TC Schneider im Auenweg plant die Klagenfurt am Wörthersee neue Padel-Plätze. Die Stadt sucht nun nach Betreibern.

Auf dem Gelände des ehemaligen TC Schneider im Auenweg könnte bald Padel-Tennis gespielt werden. Die Stadt Klagenfurt am Wörthersee sucht derzeit Interessenten, die dort eine entsprechende Anlage betreiben wollen.

10.800 Euro Miete

Das Grundstück ist 11.525 Quadratmeter groß und liegt an der Stadtgrenze zu Ebenthal, direkt neben den Tennisplätzen der BSG Kärntner Sparkasse. „Anschlüsse für Strom und Kanal sind am Grundstück vorhanden“, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt. Vergeben werden soll das Areal im Rahmen eines Baurechts. Der jährliche Mietzins beträgt 10.800 Euro brutto, dazu kommen mögliche Abgaben und Betriebskosten.

©Abt. Facility Management Die gelb markierte Fläche von über 11.000 Quadratmetern soll für den Betrieb einer Padel-Tennisanlage vermietet werden. ©Abt. Facility Management Das rot markierte Gebäude wurde mittlerweile abgetragen.

Padel-Tennis liegt im Trend

Zuständig für die Abwicklung ist die städtische Abteilung Facility Management. Der zuständige Liegenschaftsreferent Julian Geier (ÖVP) erklärt: „Diese relativ neue Sportart liegt bei vielen Sportlerinnen und Sportlern im Trend und auf diesem Areal sollen weitere Plätze in Klagenfurt geschaffen werden. Im Zuge eines Baurechtes besteht hier nun die Möglichkeit, diese Sportart auch im Süden von Klagenfurt zugänglich zu machen.“

Frist bis Ende März

Interessenten können ihre Unterlagen noch bis Ende März 2026 einreichen. Ein Anspruch auf Abschluss eines Vertrags oder auf Kostenersatz besteht allerdings nicht – die endgültige Entscheidung bedarf der Zustimmung des Stadtsenats, wie die Stadt abschließend erklärt.