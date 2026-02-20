Kärntner Wirtschaftskammer kritisiert aktuelle Wohnbauförderung

Am Freitag wurde die Häuslbauermesse in Klagenfurt feierlich eröffnet. Die Wirtschaftskammer nutzt diese Gelegenheit, um für eine faire Gestaltung der Wohnbauhilfe zu plädieren.

Kritik an Kaufpreisobergrenze

Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Kärnten, kritisierte vor allem die derzeitige Kaufpreisobergrenze für Wohnungen von gewerblichen Bauträgern. Wer über dieser Grenze liegt, bekommt keine Förderung – selbst wenn der Preis marktüblich sei. Besonders in Städten wie Klagenfurt oder Villach sei diese Grenze oft unrealistisch. Für Einfamilienhäuser gelten solche Beschränkungen nicht in gleicher Form. „Am Ende entscheidet nicht das Ziel – nämlich leistbares Eigentum, sondern die Art des Erwerbs darüber, ob jemand Förderung bekommt oder nicht“, kritisiert Storfer.

Bauwirtschaft in der Krise

Die Debatte fällt in eine schwierige Phase für die Bauwirtschaft. Mehr als ein Drittel der Betriebe rechnet mit weniger Aufträgen, nur rund 14 Prozent mit einer steigenden Nachfrage. „Weniger Aufträge bedeuten weniger Neubau – und das verschärft langfristig den Wohnraummangel“, so Storfer. Eine praxisnahe Wohnbauförderung sei daher nicht nur sozial wichtig, sondern auch entscheidend für den Standort Kärnten.