City Arkaden: Exotisches Take-away eröffnet noch im Februar

Die City Arkaden dürfen sich - wie berichtet - über kulinarischen Zuwachs freuen: Die Franchisekette „Apapika Bowl“ eröffnet bald in Klagenfurt. Inzwischen steht auch der genaue Termin fest.

Mit neun Standorten hat der Bowlanbieter „Apapika“ längst in Wien Fuß gefasst. Auch in Krems gibt es in der Zwischenzeit eine der Take-Away-Filialen. Die nächste will die Franchisekette – wie berichtet – im Basement der City Arkaden in Klagenfurt aufmachen. Inzwischen steht auch der genaue Termin fest. Das Take-Away-Lokal feiert seine Eröffnung am 23. Februar 2026. Das Angebot spricht vor allem Experimentierfreudige an. Die Gäste erwartet eine Auswahl an hawaiianischen Gerichten mit arabischen Akzenten.