In Klagenfurt eröffnet bald der Bowlanbieter „Apapika“.
Klagenfurt
20/02/2026
Bowlanbieter

City Arkaden: Exotisches Take-away eröffnet noch im Februar

Die City Arkaden dürfen sich - wie berichtet - über kulinarischen Zuwachs freuen: Die Franchisekette „Apapika Bowl“ eröffnet bald in Klagenfurt. Inzwischen steht auch der genaue Termin fest.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Mit neun Standorten hat der Bowlanbieter „Apapika“ längst in Wien Fuß gefasst. Auch in Krems gibt es in der Zwischenzeit eine der Take-Away-Filialen. Die nächste will die Franchisekette – wie berichtet – im Basement der City Arkaden in Klagenfurt aufmachen. Inzwischen steht auch der genaue Termin fest. Das Take-Away-Lokal feiert seine Eröffnung am 23. Februar 2026. Das Angebot spricht vor allem Experimentierfreudige an. Die Gäste erwartet eine Auswahl an hawaiianischen Gerichten mit arabischen Akzenten.

