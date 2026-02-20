Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute mit Landesrat Daniel Fellner und Landtagspräsident Andreas Scherwitzl bei der Verleihung.
Für ihren Einsatz bei Hochwasser, Sturm und Unwettern erhielten 25 Feuerwehrleute aus Kärnten Katastropheneinsatzmedaillen.
Klagenfurt
20/02/2026
Verleihung
Dank für selbstlosen Einsatz: Medaillen für Kärntner Feuerwehrleute

Sie leisteten Hilfe bei Hochwasser, Sturm und Naturkatastrophen: 25 Feuerwehrleute aus Kärnten erhielten diese Woche die Katastropheneinsatzmedaille des Landes.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Villach-Möltschach, Gotschuchen, Reintal, Jadersdorf, Fellach und Flattach-Fragan wurden diese Woche mit Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen in Silber (13) und Bronze (12) geehrt. Die Florianis waren bei Hochwasser-, Sturm- und Unwettereinsätzen vor Ort.

©LPD Kärnten/Gleiss
Die Verleihung fand im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung statt.

Katastropheneinsatzmedaillen verliehen

„Katastropheneinsätze verlangen euch, unseren Einsatzkräften in Kärnten, körperlich und mental alles ab. Diese Medaille soll ein sichtbares Zeichen unserer Dankbarkeit für euer selbstloses Engagement und zugleich unsere Wertschätzung ausdrücken und zeigen, dass euer Einsatz gesehen und geschätzt wird“, betonte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) bei der Verleihung im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt. Gemeinsam mit Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) zeichnete der Katastrophenschutzreferent 25 Kärntner für ihren herausragenden Dienst an der Bevölkerung aus.

©LPD Kärnten/Gleiss |
Impressionen von der Verleihung der Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen.
