Dank für selbstlosen Einsatz: Medaillen für Kärntner Feuerwehrleute

Sie leisteten Hilfe bei Hochwasser, Sturm und Naturkatastrophen: 25 Feuerwehrleute aus Kärnten erhielten diese Woche die Katastropheneinsatzmedaille des Landes.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Villach-Möltschach, Gotschuchen, Reintal, Jadersdorf, Fellach und Flattach-Fragan wurden diese Woche mit Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen in Silber (13) und Bronze (12) geehrt. Die Florianis waren bei Hochwasser-, Sturm- und Unwettereinsätzen vor Ort.

©LPD Kärnten/Gleiss Die Verleihung fand im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung statt.

Katastropheneinsatzmedaillen verliehen

„Katastropheneinsätze verlangen euch, unseren Einsatzkräften in Kärnten, körperlich und mental alles ab. Diese Medaille soll ein sichtbares Zeichen unserer Dankbarkeit für euer selbstloses Engagement und zugleich unsere Wertschätzung ausdrücken und zeigen, dass euer Einsatz gesehen und geschätzt wird“, betonte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) bei der Verleihung im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt. Gemeinsam mit Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) zeichnete der Katastrophenschutzreferent 25 Kärntner für ihren herausragenden Dienst an der Bevölkerung aus.