/ ©FF Grafenstein
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehr das Unfallauto aus dem Bachbett zieht.
Eine 25-Jährige verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto.
Maria Rain
20/02/2026
Verkehrsunfall

Schneebedeckte Straße: Autofahrerin (25) rutschte in Bachbett

Die Freiwilligen Feuerwehren Ebenthal und Grafenstein sowie die Polizei und die Rettung wurden am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der L101 Göltschacher Straße im Gemeindegebiet von Maria Rain alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache ist eine 25-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten. „In der Folge kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Ebenthal. Das Auto landete seitlich in einem Bachbett.

Im Einsatz standen die Polizei, die Rettung und die Feuerwehr.
Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt.

Polizisten retten verletzte Lenkerin

Polizisten befreiten die Fahrerin aus dem Wagen. Sie berichten: „Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt eingeliefert.“ Die Bergung des Unfallfahrzeugs übernahmen die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Ebenthal und Grafenstein. „Das Auto wurde gesichert, aus dem Bach gehoben und an ein Abschleppunternehmen übergeben.“ Auch ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden. Anschließend konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

