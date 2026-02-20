Austria Klagenfurt legt keinen Rekurs ein

Am 6. Februar 2026 wurde am Landesgericht Klagenfurt offiziell das Insolvenzverfahren über das Vermögen der SK Austria Klagenfurt GmbH eröffnet – 5 Minuten berichtete. Was folgte war eine eingehende Prüfung und Abwägung aller Optionen. Das teilte der Fußballverein am Freitag in einer Presseaussendung mit. Die Verantwortlichen hätten sich in der Folge darauf verständigt, keinen juristischen Einspruch einzulegen. Zeljko Karajica, Geschäftsführer des SK Austria Klagenfurt, führt aus: „Ein Rechtsmittelverfahren wäre mit sehr vielen Unwägbarkeiten verbunden gewesen und würde im schlimmsten Fall bis in den Juni hinein vor allem keine Planungssicherheit bieten – weder im sportlichen noch im wirtschaftlichen Bereich.“ Stattdessen will sich der Klub darauf konzentrieren, den Spiel- und Geschäftsbetrieb vollumfänglich aufrechtzuerhalten.

Wird Austria Klagenfurt absteigen?

„Ziel ist es nun, eine strukturierte Sanierung umzusetzen und eine solide Basis für die kommenden Jahre zu schaffen“, so die Verantwortlichen. Den Prozess der Neuordnung leitet Insolvenzverwalter Michael Pontasch-Müller. Vorgesehen ist die Fortführung des Spielbetriebs in der 2. Liga. Parallel dazu wird frühzeitig die kommende Saison in der Regionalliga vorbereitet. „Das klare sportliche Ziel lautet, den direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga anzupeilen.“ Geplant ist außerdem die Akademie sowie den Spielbetrieb der Nachwuchs-, Inklusions- und Frauenmannschaften aufrechtzuerhalten.

Neuer Präsident

„Mit TGI wird in der Rückrunde ein neuer Hauptsponsor an Bord sein, der gemeinsam mit den bestehenden Partnern die Finanzierung bis zum Ende der laufenden Saison absichert“, heißt es vonseiten des Vereins weiter. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass TGI auch nach Abschluss der Sanierung als Hauptsponsor an der Seite der Austria bleibt. Zusätzlich ist der Einstieg des im Goldhandel weltweit tätigen Unternehmens als Gesellschafter geplant. Auch in der Vereinsführung werden Weichen gestellt. Helmut Kaltenegger wird künftig die Rolle des Präsidenten des SK Austria Klagenfurt übernehmen.