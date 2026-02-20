Arbeitskonflikt aus der Geschichte bewegt heute noch

Im ÖGB/AK Bildungsforum läuft bis September eine Ausstellung, die an einen der bedeutendsten Arbeitskämpfe Europas erinnert. Sie blickt zurück auf wichtige Momente der Geschichte und zeigt, warum das Thema heute noch aktuell ist.

Die Arbeiterkammer Kärnten (AK) zeigt von Februar bis September 2026 gemeinsam mit dem Institut für historische Sozialforschung (IHSF) und der Martin Parr Foundation die Ausstellung „40 Jahre Miners’ Strike“ in Klagenfurt. Im Mittelpunkt steht dabei der britische Bergarbeiterstreik der Jahre 1984/85. Er gilt als einer der bedeutendsten Arbeitskämpfe der europäischen Geschichte.

Ausstellung beleuchtet historischen Arbeitskampf

Für AK-Präsident Günther Goach ist die Ausstellung mehr als eine historische Rückschau: „Er erinnert uns schmerzlich daran, dass faire Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung und Solidarität niemals selbstverständlich sind. Die Schau ermutigt uns, weiterhin mit einer starken Stimme für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzutreten.“ Daniel Weidlitsch, Leiter der Abteilung Bildungspolitik, Jugend und Kultur, ergänzt: „Wir freuen uns, diese eindrucksvollen Bilder der Martin Parr Foundation und des IHSF in Kärnten zeigen zu können, um die Folgen für Arbeitswelt und Alltag neu zu betrachten sowie gegenwärtige Dynamiken zu reflektieren.“