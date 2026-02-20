Tausende Euro spurlos verschwunden: Jetzt ermittelt Polizei

Eine Klagenfurterin (32) hat mehrere tausend Euro in einem Möbelstück in ihrer Wohnung verwahrt. Nun fehlt von dem Geld jede Spur. Sie erstatte Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Wer das Geld gestohlen haben könnte, ist jedoch unklar. Der Zeitraum, indem die Summe – es handelt sich um mehrere tausend Euro – aus der Wohnung verschwunden ist, erstreckt sich über zumindest sechs Wochen. „Das Opfer, eine 32-jährige Frau aus Klagenfurt, hatte das Bargeld in einem Möbelstück in ihrer Wohnung verwahrt. Der Diebstahl wurde erst im Nachhinein bemerkt und angezeigt“, heißt es in dem Polizeibericht.