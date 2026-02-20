Skip to content
Das Bargeld ist zwischen dem 9. Jänner 2026 und dem 20. Februar 2026 verschwunden.
Klagenfurt
20/02/2026
Diebstahl?

Tausende Euro spurlos verschwunden: Jetzt ermittelt Polizei

Eine Klagenfurterin (32) hat mehrere tausend Euro in einem Möbelstück in ihrer Wohnung verwahrt. Nun fehlt von dem Geld jede Spur. Sie erstatte Anzeige bei der Polizei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Wer das Geld gestohlen haben könnte, ist jedoch unklar. Der Zeitraum, indem die Summe – es handelt sich um mehrere tausend Euro – aus der Wohnung verschwunden ist, erstreckt sich über zumindest sechs Wochen. „Das Opfer, eine 32-jährige Frau aus Klagenfurt, hatte das Bargeld in einem Möbelstück in ihrer Wohnung verwahrt. Der Diebstahl wurde erst im Nachhinein bemerkt und angezeigt“, heißt es in dem Polizeibericht.

