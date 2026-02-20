Späte Entscheidung: KAC feiert Sieg gegen Ljubljana

In der Heidi Horten-Arena feierten die Rotjacken am Freitagabend einen hart umkämpften Sieg über Olimpija Ljubljana. Erst im Schlussdrittel sicherten sich die Klagenfurter Punkte.

Nach der 19-tägigen Olympia-Pause startete der EC-KAC am Freitagabend, um 19.15 Uhr, wieder in die win2day ICE Hockey League. Zum Auftakt empfingen die Rotjacken Olimpija Ljubljana in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt. Doch die Mannschaften fanden lange keine zwingenden Torchancen. Das Spiel blieb über zwei Drittel hinweg ausgeglichen. Weder den Klagenfurtern noch den Gästen aus Slowenien gelang der ersehnte Führungstreffer.

KAC legt vor

In der 53. Minute ertönten dann endlich die erhofften Jubelrufe aus den Rängen der Fans. Mathias From bugsierte die Scheibe in die Maschen der Slowenen und erzielte damit das 1:0 für die Rot-Weißen. In den sprichwörtlich letzten Minuten erhöhte Josh Teves den Spielstand dann um ein weiteres Tor. Damit endete der Abend mit einem 2:0-Sieg für den KAC.