Klagenfurter (24) raste durch die Stadt: Schein weg

Am späten Freitagabend ging der Polizei in der Villacher Straße in Klagenfurt ein Raser ins Netz. Der 24-Jährige war fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

Ein Klagenfurter wurde am Freitag von der Polizei erwischt, als er viel zu schnell durch die Stadt fuhr.

Am 20. Feber führten Polizeibeamte gegen 21.45 Uhr routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen auf der Villacher Straße in Klagenfurt am Wörthersee durch. Plötzlich brauste ein Auto, das stadteinwärts unterwegs war, viel zu schnell an ihnen vorbei. Seitens der Polizei wurde eine Geschwindigkeit von 98 km/h gemessen, erlaubt waren an dieser Stelle jedoch höchstens 50 km/h. Darum wurde der Lenker, ein 24-jähriger Klagenfurter, angehalten. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen seinen Führerschein vorläufig ab. „Er wird angezeigt“, so die Polizei abschließend.

