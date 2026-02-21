„Kärnten beeindruckt“: Vizekanzler bei „Weltensprüngen“ in Klagenfurt

Eine musikalische Reise von der Ägäis bis nach Amerika: Das Kärntner Sinfonieorchester begeisterte im Konzerthaus Klagenfurt mit „Weltensprüngen“ – im Publikum saßen auch Peter Kaiser und Andreas Babler.

Ein Konzertabend als musikalische Weltreise: Unter dem Titel „Weltensprünge“ spielte das Kärntner Sinfonieorchester im Konzerthaus Klagenfurt Werke, die von Griechenland über das Baskenland bis in die USA führten. Im Publikum mit dabei waren am Donnerstag (19. Feber) Landeshauptmann Peter Kaiser und Vizekanzler Andreas Babler (beide SPÖ).

Musikalischer Abend von heiter bis bittersüß

Gespielt wurden Werke von zwei Komponisten und einer Komponistin: In seiner nach einer Inselgruppe in der Ägäis benannten Suite eröffnet Giannis Konstantinidis eine überraschend kurzweilige Klangwelt. Maurice Ravels heiteres Klavierkonzert verbindet baskisch-folkloristische Klänge mit bittersüßem Jazz, während die Afroamerikanerin Florence Price in ihrer ersten Sinfonie anstelle des klassischen Scherzos einen ebenso schelmischen wie majestätischen Juba-Tanz komponiert hat.

©LPD Kärnten/Jannach In Klagenfurt werden aktuell „Weltensprünge“ gemacht.

Babler und Kaiser begeistert

Sowohl Kaiser als auch Babler zeigten sich von dem Konzert begeistert. Der Vizekanzler erklärte: „Kärnten beeindruckt mit einer kulturellen Vielfalt, die weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt. Programme wie ‚Weltensprünge‘ machen das Kulturland Kärnten zu einem starken Impulsgeber für die gesamte österreichische Kulturlandschaft.“ Und auch der Kärntner Landeshauptmann war zufrieden: „Das Kärntner Sinfonieorchester ist ein klingender Botschafter unseres Landes und beweist eindrucksvoll, wie sehr Kunst und Kultur Menschen verbinden und Horizonte erweitern.“