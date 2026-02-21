Falschen Geldschein verteilt? Kärntner muss vor Gericht

Am Montag muss sich ein Erwachsener vor dem Landesgericht Klagenfurt wegen Besitzes und Weitergabe einer gefälschten 100-Euro-Note verantworten. Bis zum Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

In Klagenfurt sorgten kurz vor dem Dezember Gerüchte über gefälschte Banknoten für Gesprächsstoff. Auslöser war die Instagram-Seite „Klagenfurt Elite“, die mehrere nicht verifizierte Hinweise aus der Community in ihren Stories veröffentlichte. Eine Anfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion Kärnten brachte damals keine Bestätigung: Konkrete Fälle konnten gegenüber der Redaktion nicht genannt werden.

Falsche 100-Euro-Note

Laut der Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt wird nun bekannt, dass es im genannten Zeitraum tatsächlich zumindest einen Fall mit möglichen rechtlichen Konsequenzen gibt. Wie aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel hervorgeht, wird einem Erwachsenen vorgeworfen, „am 05. Dezember 2025 in Klagenfurt, eine falsche 100-Euro-Note als echt und unverfälscht ausgegeben zu haben“.

Besitz nachgemachten oder verfälschten Geldes

Der Beschuldigte muss sich am Montagvormittag vor Gericht verantworten. Als Tatbestand wird die Weitergabe und der Besitz nachgemachten oder verfälschten Geldes genannt. Ob und in welchem Zusammenhang dieser Fall mit zuvor in sozialen Netzwerken verbreiteten Hinweisen steht, ist nicht bekannt; im Verhandlungsspiegel wird jedoch nur von einem vereinzelten Vorfall gesprochen. Die Verhandlung leitet Richter Dietmar Wassertheurer. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.