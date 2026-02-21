Nach Zwangsabstieg: Wörthersee Stadion steht vor möglichem Namenswechsel

Austria Klagenfurt verzichtet auf Rekurs im Insolvenzverfahren – der Abstieg aus der 2. Liga ist fix. Gleichzeitig könnte das Wörthersee Stadion laut einem Medienbericht bald einen neuen Namen bekommen.

Die Austria Klagenfurt wird keinen Rekurs im Insolvenzverfahren einlegen, wie 5 Minuten bereits berichtete. Neben dem fixen Abstieg steht nun auch fest: Das Wörthersee Stadion könnte bald einen neuen Namen tragen, wie die Kronen Zeitung berichtet.

Neuer Abschnitt – neuer Name?

Auf einen Rekurs im Insolvenzverfahren wird verzichtet, es gibt demnach kein Lizenz-Ansuchen, aus diesem Anlass ist der Zwangsabstieg aus der 2. Liga nach der Saison 2025/26 in Stein gemeißelt. Wird die Insolvenz rechtskräftig, ist es fix, dass die Austria – gemeinsam mit dem bereits insolventen SV Stripfing – den letzten Tabellenrang besetzt. Über die Liga-Zugehörigkeit der Violetten herrscht aber noch Unklarheit. „Damit die Austria in der Regionalliga spielen darf, muss das Insolvenzverfahren bis zum Ende der Saison abgeschlossen sein“, erklärt Richard Watzke, Geschäftsführer des Kärntner Fußballverband (KFV), im Bericht der Kronen Zeitung. „Ist dies nicht der Fall, geht es in die Kärntner Liga oder weiter runter.“

Pokalfinale bleibt bis 2029

Parallel dazu sucht man offenbar nach einem Sponsor für das Wörthersee Stadion, das künftig einen neuen Namen erhalten könnte. Fest steht jedoch: Bis mindestens 2029 bleibt der Profifußball dort präsent, und sollte der Austria kein Wiederaufstieg gelingen, findet weiterhin das Finale des ÖFB Cup in Klagenfurt statt.