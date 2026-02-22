Skip to content
/ ©TiKo
Das Bild auf 5min.at zeigt Tiere des Tierheims Klagenfurt.
Im TiKo Klagenfurt warten viele Tiere auf ein Zuhause.
Klagenfurt
22/02/2026
Adoptieren

Henry & Leopold: Zwei Fellnasen warten sehnsüchtig auf ein Zuhause

Wochen, Monate oder Jahre – viele Fellnasen warten hoffnungsvoll im TiKo Klagenfurt auf ein neues Zuhause. Heute stellen wir euch zwei vor.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(215 Wörter)

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) Klagenfurt warten tierische Freunde auf ein liebevolles Für-immer-Zuhause. Wer weiß, vielleicht ist eine der Fellnasen dein neuer treuer Freund fürs Leben.

Sir Henry möchte endlich ankommen

Der Beagle Sir Henry ist seinem Alter entsprechend körperlich schon ruhiger. Für ihn sind das Schönste kurze und gemütliche Spaziergänge, aber mit genügend Zeit zum Schnüffeln! Obwohl er mit seinen elf Jahren schon etwas älter ist, möchte er dafür umso mehr geistig fit gehalten werden. Das gelingt am besten mit kleinen Denk- und Suchaufgaben.Sir Henry wünscht sich nichts mehr als ein ruhiges und stabiles Zuhause. Er möchte endlich ankommen und Vertrauen fassen.

Steckbrief „Sir Henry“

    • Männlich
    • kastriert
    • Beagle
    • ca. 11 Jahre alt
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hund im Tierheim.
©TiKo
Sir Henry hofft auf ein neues Zuhause.

Schmusekatze Leopold wünscht sich Geborgenheit

Leopold ist zwar ein Notfellchen, das besondere Zuwendung benötigt, ist dafür aber ein richtiger Schmusekater. Was der zukünftige Besitzer dringend wissen muss, ist, dass er Spezialfutter für seine Nieren benötigt. Sonst ist er aber ganz unkompliziert, denn er mag alles am liebsten ruhig und entspannt. Für Leopold wäre das Schönste, ein liebevolles Zuhause zu finden und jemanden zum Schmusen zu haben. Sein größter Wunsch ist es, endlich anzukommen und Geborgenheit zu spüren.

Steckbrief Katze „Leopold“

    • Männlich
    • kastriert
    • Europäisch Kurzhaar
    • ca. 8 Jahre alt
    • Notfellchen
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze im Tierheim.
©TiKo
Leopold wartet im Tierheim Klagenfurt auf sein neues Zuhause.

So kannst du die Tiere kennenlernen:

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.

Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16 Uhr
Samstag: 10 bis 12.30 Uhr

