Henry & Leopold: Zwei Fellnasen warten sehnsüchtig auf ein Zuhause
Wochen, Monate oder Jahre – viele Fellnasen warten hoffnungsvoll im TiKo Klagenfurt auf ein neues Zuhause. Heute stellen wir euch zwei vor.
Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) Klagenfurt warten tierische Freunde auf ein liebevolles Für-immer-Zuhause. Wer weiß, vielleicht ist eine der Fellnasen dein neuer treuer Freund fürs Leben.
Sir Henry möchte endlich ankommen
Der Beagle Sir Henry ist seinem Alter entsprechend körperlich schon ruhiger. Für ihn sind das Schönste kurze und gemütliche Spaziergänge, aber mit genügend Zeit zum Schnüffeln! Obwohl er mit seinen elf Jahren schon etwas älter ist, möchte er dafür umso mehr geistig fit gehalten werden. Das gelingt am besten mit kleinen Denk- und Suchaufgaben.Sir Henry wünscht sich nichts mehr als ein ruhiges und stabiles Zuhause. Er möchte endlich ankommen und Vertrauen fassen.
Steckbrief „Sir Henry“
-
- Männlich
- kastriert
- Beagle
- ca. 11 Jahre alt
Schmusekatze Leopold wünscht sich Geborgenheit
Leopold ist zwar ein Notfellchen, das besondere Zuwendung benötigt, ist dafür aber ein richtiger Schmusekater. Was der zukünftige Besitzer dringend wissen muss, ist, dass er Spezialfutter für seine Nieren benötigt. Sonst ist er aber ganz unkompliziert, denn er mag alles am liebsten ruhig und entspannt. Für Leopold wäre das Schönste, ein liebevolles Zuhause zu finden und jemanden zum Schmusen zu haben. Sein größter Wunsch ist es, endlich anzukommen und Geborgenheit zu spüren.
Steckbrief Katze „Leopold“
-
- Männlich
- kastriert
- Europäisch Kurzhaar
- ca. 8 Jahre alt
- Notfellchen
So kannst du die Tiere kennenlernen:
Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.
Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16 Uhr
Samstag: 10 bis 12.30 Uhr