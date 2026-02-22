Henry & Leopold: Zwei Fellnasen warten sehnsüchtig auf ein Zuhause

Wochen, Monate oder Jahre – viele Fellnasen warten hoffnungsvoll im TiKo Klagenfurt auf ein neues Zuhause. Heute stellen wir euch zwei vor.

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) Klagenfurt warten tierische Freunde auf ein liebevolles Für-immer-Zuhause. Wer weiß, vielleicht ist eine der Fellnasen dein neuer treuer Freund fürs Leben.

Sir Henry möchte endlich ankommen

Der Beagle Sir Henry ist seinem Alter entsprechend körperlich schon ruhiger. Für ihn sind das Schönste kurze und gemütliche Spaziergänge, aber mit genügend Zeit zum Schnüffeln! Obwohl er mit seinen elf Jahren schon etwas älter ist, möchte er dafür umso mehr geistig fit gehalten werden. Das gelingt am besten mit kleinen Denk- und Suchaufgaben.Sir Henry wünscht sich nichts mehr als ein ruhiges und stabiles Zuhause. Er möchte endlich ankommen und Vertrauen fassen.

Steckbrief „Sir Henry“ Männlich kastriert Beagle ca. 11 Jahre alt



©TiKo Sir Henry hofft auf ein neues Zuhause.

Schmusekatze Leopold wünscht sich Geborgenheit

Leopold ist zwar ein Notfellchen, das besondere Zuwendung benötigt, ist dafür aber ein richtiger Schmusekater. Was der zukünftige Besitzer dringend wissen muss, ist, dass er Spezialfutter für seine Nieren benötigt. Sonst ist er aber ganz unkompliziert, denn er mag alles am liebsten ruhig und entspannt. Für Leopold wäre das Schönste, ein liebevolles Zuhause zu finden und jemanden zum Schmusen zu haben. Sein größter Wunsch ist es, endlich anzukommen und Geborgenheit zu spüren.

Steckbrief Katze „Leopold“ Männlich kastriert Europäisch Kurzhaar ca. 8 Jahre alt Notfellchen



©TiKo Leopold wartet im Tierheim Klagenfurt auf sein neues Zuhause.